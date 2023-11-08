Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с ХАМАС

По данным ведомства, Вашингтон добивается освобождения захваченных в Израиле заложников

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Администрация США находится в контакте с радикальным палестинским движением ХАМАС, добиваясь освобождения захваченных им ранее в Израиле заложников. Это подтвердил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"У нас есть способ поддерживать связь с ХАМАС. Мы используем этот способ. И мы делаем все возможное, чтобы эти люди (заложники - прим. ТАСС) воссоединились со своими семьями", - заявил представитель Белого дома, не вдаваясь в детали.

При этом он уточнил, что Вашингтон не намерен задействовать Вооруженные силы США для освобождения этих заложников из числа американских граждан. "Нет планов размещать американские войска "на земле" в этих боевых действиях. Мы делаем серию шагов, в основном посредством переговоров, чтобы добиться освобождения заложников", - сказал Кирби.

Кроме того, он допустил, что заложники могут находиться в руках не только ХАМАС, но и других палестинских группировок. "Мы не можем исключить возможность того, что какие-то другие группировки, помимо ХАМАС, могут удерживать заложников", - отметил сотрудник СНБ.