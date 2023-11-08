CNN: все больше чиновников в США выступают за прекращение огня в Газе

По данным телеканала, причиной является их недовольство ходом проведения операции Израиля

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. В американской администрации раздается все больше голосов за прекращение огня в зоне израильско-палестинского конфликта из-за недовольства ходом проведения операции Израиля. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, некоторые чиновники США высокого ранга частным образом говорят, что "не могут переварить" поддержку некоторых "аспектов израильской военной операции" в секторе Газа. Госслужащие все чаще выступают за прекращение огня и потрясены "непрекращающимся потоком кадров гибели мирных палестинских граждан" в результате бомбардировок Израиля.

"Это породило огромную моральную тревогу. Но никто не может сказать этого, поскольку мы все работаем в угоду президента", - цитирует CNN неназванного сотрудника американской администрации.

Кроме того, чиновников беспокоит, что Израиль не прислушивается к призывам США избегать гибели гражданского населения, объявлять гуманитарные паузы, бороться с ростом насилия на Западном берегу [реки Иордан] и работать над долгосрочными планами для Газы, указывает телекомпания. "[Израилю] говорят, что необходимо сменить курс", - сказал CNN другой источник. По его данным, Вашингтон просит Израиль прекратить бомбардировки и проводить более "хирургически точную контртеррористическую операцию".

Отмечается, что нежелание Израиля следовать советам Соединенных Штатов ставит Вашингтон в затруднительное положение, вынуждая одновременно помогать еврейскому государству и сдерживать растущее недовольство международного сообщества.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее неоднократно заявлял, что его страна не согласится ни на какое прекращение огня в секторе Газа без освобождения удерживаемых в анклаве заложников.