8 ноября, 20:02
Палестино-израильский конфликт

CNN: все больше чиновников в США выступают за прекращение огня в Газе

По данным телеканала, причиной является их недовольство ходом проведения операции Израиля

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. В американской администрации раздается все больше голосов за прекращение огня в зоне израильско-палестинского конфликта из-за недовольства ходом проведения операции Израиля. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

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По их сведениям, некоторые чиновники США высокого ранга частным образом говорят, что "не могут переварить" поддержку некоторых "аспектов израильской военной операции" в секторе Газа. Госслужащие все чаще выступают за прекращение огня и потрясены "непрекращающимся потоком кадров гибели мирных палестинских граждан" в результате бомбардировок Израиля.

"Это породило огромную моральную тревогу. Но никто не может сказать этого, поскольку мы все работаем в угоду президента", - цитирует CNN неназванного сотрудника американской администрации.

Кроме того, чиновников беспокоит, что Израиль не прислушивается к призывам США избегать гибели гражданского населения, объявлять гуманитарные паузы, бороться с ростом насилия на Западном берегу [реки Иордан] и работать над долгосрочными планами для Газы, указывает телекомпания. "[Израилю] говорят, что необходимо сменить курс", - сказал CNN другой источник. По его данным, Вашингтон просит Израиль прекратить бомбардировки и проводить более "хирургически точную контртеррористическую операцию".

Отмечается, что нежелание Израиля следовать советам Соединенных Штатов ставит Вашингтон в затруднительное положение, вынуждая одновременно помогать еврейскому государству и сдерживать растущее недовольство международного сообщества.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее неоднократно заявлял, что его страна не согласится ни на какое прекращение огня в секторе Газа без освобождения удерживаемых в анклаве заложников. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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