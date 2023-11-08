Сотрудники госслужбы Украины по ЧС получили отсрочку от мобилизации

Соответствующий закон приняла Верховная рада

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Парламент Украины принял закон, предусматривающий отсрочку для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщил глава межфракционного объединения в Верховной раде "Разумная политика", депутат Дмитрий Разумков.

"Приняли закон, который предусматривает отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации сотрудников органов и подразделений ГСЧС", - написал он в своем Telegram-канале.

С февраля 2022 года на Украине объявили и неоднократно продлевали всеобщую мобилизацию, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия.