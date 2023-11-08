В США заявили, что направили на Украину советника по транспортной инфраструктуре

Он будет находиться в Киеве и оказывать техническую поддержку в осуществлении проектов в рамках восстановления страны, сообщил министр транспорта Соединенных Штатов Пит Буттеджадж

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты направили на Украину советника по транспортной инфраструктуре и технической поддержке. Об этом сообщил министр транспорта США Пит Буттеджадж, находящийся в Киеве с необъявленным визитом.

"Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы выполнить просьбу [украинских] властей о назначении советника по инфраструктуре, - написал министр в социальной сети X (ранее Twitter). - Этот советник будет находиться в Киеве и оказывать техническую поддержку в осуществлении проектов в рамках восстановления страны".

В заявлении американского министерства транспорта уточняется, что на новую должность назначен Роберт Маринер, который ранее выполнял инженерные работы для ВВС и ВМС США, а также занимал должность помощника советника по транспорту при посольстве США в Кабуле.