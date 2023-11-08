Зеленский подписал указ о подготовке к переговорам с ЕС

Согласно документу, прежде всего кабинет министров должен будет обеспечить завершение выполнения рекомендаций Еврокомиссии

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский дал правительству поручения для подготовки к переговорам о членстве Киева в ЕС. Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.

Документ содержит семь поручений и направлен на приближение начала переговоров. Прежде всего кабинет министров должен обеспечить завершение выполнения рекомендаций Еврокомиссии (ЕК). Затем - инициировать проведение консультаций с ЕК по определению "организационных аспектов" переговоров, а по итогам консультаций - внести предложения о создании переговорной делегации. Правительство должно принять меры по улучшению взаимодействия органов власти для выполнения задач от ЕК, подготовить и внести в парламент законопроект об утверждении Новой национальной программы адаптации законодательства Украины к нормам ЕС. Также кабмину необходимо усовершенствовать порядок подготовки и принятия актов, направленных на имплементацию европейского права и выполнение обязательств Киева.

При этом в указе отдельно отмечено, что правительство обязано "на постоянной основе" информировать Зеленского о ходе подготовки к переговорам с ЕС.

Как отметила посол ЕС в Киеве Катарина Матернова, Украина должна выполнить четыре условия, чтобы начать переговоры по вступлению в Евросоюз. По ее словам, необходимо увеличить штат Национального антикоррупционного бюро Украины, внести изменения в закон о декларировании имущества, принять закон о лоббировании в соответствии со стандартами ЕС, выполнить рекомендации Венецианской комиссии по национальным меньшинствам. Посол передала отчет ЕК по Украине Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить несколько условий. На уточняющий вопрос, есть ли вероятность, что вступление Украины произойдет хотя бы к 2030 году, глава Еврокомиссии ответила, что этот процесс "не зафиксирован в датах".