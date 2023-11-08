В Праге в пятый раз прошла акция в поддержку Палестины

В ней приняли участие более 100 активистов

ПРАГА, 8 ноября. /ТАСС/. Акция в поддержку Палестины с участием свыше 100 активистов состоялась в центре Праги в пятый раз. Об этом сообщили журналистам ее организаторы из гражданской инициативы "Не нашим именем! - За справедливый мир на Ближнем Востоке".

Участники, среди которых преобладали представители мусульманской общины, собрались на Вацлавской площади, где заслушали выступления с осуждением действий Израиля после атак на эту страну из сектора Газа. Тель-Авив, как утверждали они, дал неадекватный ответ на нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС, причиняя страдания мирному населению Газы.

Собравшись на Вацлавской площади, сторонники Палестины прошли затем на расположенную поблизости Староместскую площадь. Они несли палестинские флаги и плакаты с осуждением Израиля и призывами прекратить военные действия.

Между тем свое несогласие с этой акцией спонтанно выражали некоторые пражане и иностранные туристы. Несколько активистов пришли на место ее проведения выразить свою поддержку Израилю с накинутыми на плечи израильскими флагами. Полиция разделила сторонников диаметрально противоположных взглядов на конфликт.

В Праге 7 ноября прошла акция памяти погибших и в поддержку граждан, похищенных боевиками ХАМАС в Израиле. В ней приняли участие более 200 активистов. 1 ноября в чешской столице состоялся митинг солидарности с Израилем, собравший около 1 тыс. человек. На нем выступили, в частности, премьер-министр Петр Фиала и члены правительства страны.