Данилов признал высокий уровень бытовой коррупции на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что страны ЕС всегда будут указывать Киеву на недостаточность антикоррупционных мер

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что в стране процветает бытовая коррупция, а страны ЕС всегда будут указывать Киеву на недостаточность антикоррупционных мер.

"Постоянно будут на это обращать наше внимание, есть чем заниматься. Нужно понимать, что очень много так называемой бытовой коррупции", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Данилов также утверждает, что Украина якобы не скрывает "ни одного факта коррупции". Хотя, как сообщали украинские СМИ, президент страны Владимир Зеленский не под запись потребовал от журналистов не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия.

Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить некоторые условия, в частности, усилить борьбу с коррупцией.

По оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия, которые власти Украины преподносят как "борьбу с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за ними стоит лишь передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция практически во всех сферах продолжает процветать.