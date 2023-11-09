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Палестино-израильский конфликт

Премьер Нидерландов второй раз с начала обострения в Газе посетил Израиль

Марк Рютте во время поездки встретился с главой правительства еврейского государства Биньямином Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте второй раз с начала текущего обострения палестино-израильского конфликта посетил Израиль, где встретился с главой правительства еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

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"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился сегодня в своей канцелярии в Иерусалиме во второй раз с начала войны с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и поблагодарил его за дружбу и поддержку, которые помогают Израилю в эти трудные времена", - сообщили в канцелярии израильского премьера.

На встрече присутствовали советники лидеров двух государств по национальной безопасности, добавили в канцелярии.

В прошлый раз Рютте посещал Израиль и встречался там с Нетаньяху 23 октября. 

Теги:
Рютте, МаркПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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