В Бразилии при участии Израиля предотвратили теракт "Хезболлах"

Организация планировала нападение на еврейские объекты в южноамериканской стране, заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы Израиля и Бразилии совместными усилиями предотвратили на бразильской территории теракт, готовившийся ливанской шиитской организацией "Хезболлах" против еврейских объектов. Об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху от имени Ведомства разведки и специальных задач ("Моссад") при министерстве главы правительства Израиля.

"Органы безопасности Бразилии вместе с "Моссадом", его израильскими партнерами и другими международными органами безопасности предотвратили теракт в Бразилии, спланированный террористической организацией "Хезболлах", которой руководит и которую финансирует иранский режим. Речь идет о широкой сети, действующей в разных странах мира", - говорится в сообщении.

"Моссад" выразил благодарность "силам безопасности Бразилии за арест террористической ячейки, которая действовала от имени "Хезболлах" и планировала совершить нападение на израильские и еврейские объекты в стране".

"На фоне войны в Газе против [палестинской радикальной организации] ХАМАС "Хезболлах" и иранский режим продолжают пытаться совершать атаки на израильские, еврейские и западные объекты по всему миру. "Моссад" работает и продолжит работать над предотвращением подобных попыток различными способами и там, где это необходимо", - указывается в сообщении.