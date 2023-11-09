8 ноября, 21:38

Минск прекратил действие соглашения с Киевом об аттестации научных кадров

Документ был подписан в мае 2000 года

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Белоруссия прекратила действие межправительственного соглашения с Украиной о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

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"Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, подписанного в городе Минске 16 мая 2000 года", - говорится в документе.

Министерству иностранных дел Белоруссии предписано направить уведомление о прекращении действия соглашения.

Киев регулярно заявляет о выходе из соглашений, заключенных с Россией, Белоруссией, а также в рамках СНГ. 

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