Минск прекратил действие соглашения с Киевом об аттестации научных кадров

Документ был подписан в мае 2000 года

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Белоруссия прекратила действие межправительственного соглашения с Украиной о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, подписанного в городе Минске 16 мая 2000 года", - говорится в документе.

Министерству иностранных дел Белоруссии предписано направить уведомление о прекращении действия соглашения.

Киев регулярно заявляет о выходе из соглашений, заключенных с Россией, Белоруссией, а также в рамках СНГ.