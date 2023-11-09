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Палестино-израильский конфликт

WSJ: Египет отказался следить за безопасностью в Газе после завершения конфликта

По данным издания, государство также не намерено участвовать в уничтожении ХАМАС

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом ответил отказом на предложение следить за безопасностью в секторе Газа до прихода к власти палестинской администрации в случае поражения радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников.

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По их данным, Бернс обсуждал этот план с египетским лидером и главой управления общей разведки Египта Аббасом Камелем во время визита в Каир. Ас-Сиси заявил директору ЦРУ, что его страна не намерена участвовать в уничтожении ХАМАС, поскольку нуждается в этой вооруженной группировке для защиты своей границы с сектором Газа, пояснил неназванный собеседник издания.

Ранее канцелярия ас-Сиси сообщила, что на встрече с Бернсом обсуждался вопрос прекращения огня для защиты гражданского населения и гуманитарная помощь жителям Газы. Со своей стороны, Бернс подтвердил стремление продолжать координироваться с египетской стороной с целью урегулирования нынешнего кризиса. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтСиси, Абдель Фаттах, ас-Бернс, Уильям
© Информационное агентство ТАСС
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