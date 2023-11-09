Верховный суд Израиля отклонил запрос на проведение антивоенных митингов

Он сослался на нехватку полицейских для обеспечения безопасности таких собраний

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Израиля отверг ходатайство о разрешении на проведение в стране антивоенных митингов, сославшись на нехватку полицейских для обеспечения безопасности таких собраний. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

По его информации, такой запрос поступил от партии ХАДАШ, главным образом представляющей интересы израильских арабов, совместно с Коммунистической партией Израиля. Представители этих политических сил хотели провести антивоенные митинги в городах Умм-эль-Фахм и Сахнин, большинство населения которых составляют израильские арабы (на их долю приходится 21% населения страны).

Как отмечает The Times of Israel, Верховный суд единогласно постановил, что в беспрецедентных в новейшей истории Израиля условиях военного положения работающая на пределе возможностей полиция не смогла бы обеспечить безопасность их проведения, учитывая нехватку личного состава.

"Многие сотрудники полиции должны бы были отвлечься на эту задачу в ущерб выполнению срочных задач, включая миссии по спасению жизней", - отметил в своем заключении один из судей Верховного суда Ицхак Амит. При этом судьи отметили, что их заключение касается этого конкретного запроса, однако "двери для протестов, демонстраций и протестов открыты и в военное время", отмечает издание.