9 ноября, 00:47
Палестино-израильский конфликт

У главного вокзала Нью-Йорка собрались сотни протестующих в поддержку Палестины

Они выступают к прекращению огня в секторе Газа

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен человек собрались у Центрального вокзала в Нью-Йорке для участия в акции с призывом к прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Демонстранты скандируют лозунги "свободу Палестине", "прекратите это", "Израиль - террористическое государство" также раздаются выкрики с критикой американской администрации.

К месту проведения акции стянуты усиленные наряды полиции, однако они не вмешиваются в ход акции. Многие участники демонстрации пришли с флагами Палестины и плакатами "прекратите геноцид в Палестине". В отличие от предыдущей подобной акции, в этот раз правоохранители не пустили демонстрантов в здание вокзала. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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