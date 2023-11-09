У главного вокзала Нью-Йорка собрались сотни протестующих в поддержку Палестины

Они выступают к прекращению огня в секторе Газа

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен человек собрались у Центрального вокзала в Нью-Йорке для участия в акции с призывом к прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Демонстранты скандируют лозунги "свободу Палестине", "прекратите это", "Израиль - террористическое государство" также раздаются выкрики с критикой американской администрации.

К месту проведения акции стянуты усиленные наряды полиции, однако они не вмешиваются в ход акции. Многие участники демонстрации пришли с флагами Палестины и плакатами "прекратите геноцид в Палестине". В отличие от предыдущей подобной акции, в этот раз правоохранители не пустили демонстрантов в здание вокзала.