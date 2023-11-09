СМИ: перестрелка между военными Сирии и США началась на берегу Евфрата

Телеканал Al Mayadeen передает, что стороны применяют крупнокалиберные пулеметы, минометные установки, а также артиллерийские орудия

БЕЙРУТ, 9 ноября. /ТАСС/. Бойцы сирийской армии вступили в перестрелку с американскими военнослужащими к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, стороны применяют крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия.

Боестолкновения начались в районе реки Евфрат после атаки ВВС США на восточные кварталы Дейр-эз-Зора. В них участвуют на американской стороне курдские формирования "Сил демократической Сирии".