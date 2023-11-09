В КНР заявили, что военные связи РФ и Китая показывают особый характер отношений стран

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество между вооруженными силами России и КНР демонстрирует высокий уровень отношений двух стран и их особый характер. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево, которая прошла в среду.

"Отношения между военными двух стран являются важным символом высокого уровня отношений между нашими странами и особого характера этих отношений", - сказал Чжан Юся, слова которого в четверг приводит газета Народно-освободительной армии Китая "Цзефанцзюнь бао". По его словам, в последние годы отношения между военными КНР и России демонстрируют "мощную динамику развития", и "множество положительных моментов наблюдается в каждой из областей сотрудничества".