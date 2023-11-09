Палестинский Красный Полумесяц сообщил о получении 106 грузовиков гуманитарной помощи

По данным организации, в машинах находятся продукты, вода, предметы медицинского назначения и лекарства

ДУБАЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) получило 106 грузовиков с гуманитарной помощью, прибывших через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта.

"Бригады PRCS получили 8 ноября 106 грузовиков с гуманитарной помощью от египетского Красного Полумесяца и пять машин скорой помощи из Кувейта. В грузовиках находятся продукты питания, вода, <...> предметы медицинского назначения и медикаменты", - написала организация на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В PRCS сообщили, что общее количество грузовиков, прибывших с 21 октября, составило 756. "Однако оккупационные [израильские] власти до сих пор не разрешили ввоз топлива", - отметили в организации.