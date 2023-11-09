По базе США в Сирии в ответ на удары по Дейр-эз-Зору выпустили шесть ракет

Подробностей об атаке нет

БЕЙРУТ, 9 ноября. /ТАСС/. Отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали ранним утром военную базу США возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, по территории американского объекта было выпущено шесть ракет. О последствиях атаки подробностей не приводится.

По его информации, нападение шиитских бойцов было совершено в ответ на ракетный удар ВС США по восточным кварталам провинциального центра Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска). Как утверждают в Пентагоне, там находится объект, якобы используемый Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС) и связанными с ним шиитскими группировками. По данным агентства France-Presse, в результате этой атаки погибли 10 человек.

8 ноября бойцы "Исламского сопротивления Ирака" использовали беспилотники для нанесения ударов по военной базе США в Эш-Шаддади, которая расположена в провинции Хасеке рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса. Как передавал Al Mayadeen, на территории объекта прогремело несколько взрывов, раскаты которых были слышны в окрестностях.

5 ноября беспилотники шиитов нанесли удары по американским базам в Телль-Бейдаре и Кесреке в окрестностях административного центра Хасеке (620 км от Дамаска).

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 17 октября было совершено свыше 30 атак на американские базы в регионе, в результате этих вылазок ранения получили 28 военнослужащих.

24 октября представитель движения "Исламское сопротивление Ирака" Джаафар аль-Хусейни заявил телеканалу Al Mayadeen, что "отряды моджахедов выступили на стороне палестинских братьев в секторе Газа и, чтобы оказать им поддержку, направили свои удары на американские базы".