9 ноября, 04:41
Палестино-израильский конфликт

Турция изучает вопрос о подаче иска против Израиля в МУС за преступления в Газе

По данным газеты Yeni Şafak, инициативу рассмотрели на заседании исполкома правящей Партии справедливости и развития под председательством президента республики Тайипа Эрдогана

СТАМБУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Турция изучает возможности обращения в Международный уголовный суд (МУС) с целью инициирования процесса об объявлении Израиля военным преступником за преступления, совершенные им в секторе Газа. Работа ведется через структуры суда в Гааге, сообщает газета Yeni Şafak.

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По данным издания, вопрос обращения Турции в МУС обсуждался на прошедшем 7 ноября заседании исполкома правящей Партии справедливости и развития (ПСР) под председательством президента республики Тайипа Эрдогана. Там же рассматривались инициативы Турции по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, которые планируется обсудить на предстоящем 12 ноября саммите Организации исламского сотрудничества в Джидде (Саудовская Аравия).

Как пишет Yeni Şafak, Эрдоган отметил на заседании исполкома ПСР, что если на саммите ОИС "не будет достигнуто ожидаемого результата, следует провести более масштабную встречу и начать новую дипломатическую атаку по урегулированию в Газе". О каких инициативах Анкары может идти речь, газета не уточняет.

Эрдоган, выступая 28 октября на митинге в Стамбуле в поддержку Палестины, заявил о намерении Турции объявить Израиль военным преступником.

Ранее сообщалось, что Турция не может напрямую обращаться в МУС, поскольку она не подписала Римский статут. В то же время она может информировать аппарат прокурора суда в Гааге о преступлениях, которые свершает Израиль, через правительственные структуры и неправительственные организации. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
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