9 ноября, 04:53
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган намерен выступить с "глобальной инициативой" по Газе

По информации газеты Hurriyet, выступая 7 ноября на заседании исполкома правящей в Турции Партии справедливости и развития, турецкий лидер заявил о необходимости скорейшего прекращения огня в Газе

СТАМБУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен выступить с "глобальной инициативой" по урегулированию кризиса в Газе. Об этом сообщает проправительственная газета Hurriyet.

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По данным издания, выступая 7 ноября на заседании исполкома правящей в Турции Партии справедливости и развития, Эрдоган заявил о необходимости скорейшего прекращения огня в Газе и воспрепятствования преступлениям, которые в палестинском анклаве совершает Израиль.

"Я начинаю новую программу, которая направлена недопущение новых преступлений против человечности в Газе. Буду звонить каждому из мировых лидеров, вести с ними переговоры, при необходимости буду с ними встречаться. Я намерен начать совместную глобальную инициативу по Газе с лидерами, президентами и премьер-министрами", - приводит газета высказывания Эрдогана.

По информации Hurriyet, приступить к реализации "глобальной инициативы" турецкий президент намерен после предстоящего 12 ноября саммита Организации исламского сотрудничества в Джидде (Саудовская Аравия).

Эрдоган, выступая 28 октября на митинге в Стамбуле в поддержку Палестины, заявил о намерении Турции объявить Израиль военным преступником. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
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