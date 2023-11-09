В Саудовской Аравии 11 ноября пройдет экстренное заседание Совета ЛАГ

При этом газета The National утверждает, что мероприятие может пройти 10 ноября

БЕЙРУТ, 9 ноября. /ТАСС/. Чрезвычайное заседание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) состоится в субботу в Саудовской Аравии. Об этом сообщило иорданское министерство иностранных дел.

"Вице-премьер и министр иностранных дел и по делам экспатриантов королевства Айман ас-Сафади начал сегодня (в четверг - прим. ТАСС) свой рабочий визит в Эр-Рияд. Целью поездки является участие министра во встрече глав МИД для подготовки к внеочередной сессии Совета ЛАГ, которая пройдет в формате саммита и состоится в Саудовской Аравии в субботу", - сообщило МИД королевства на своей официальной странице в соцсети X (ранее Twitter).

Эмиратская газета The National утверждает, что саммит ЛАГ может пройти в Саудовской Аравии в пятницу.

31 октября помощник генсека организации Хусам Заки заявил, что экстренное заседание Совета ЛАГ на высшем уровне пройдет 11 ноября в Эр-Рияде. 28 октября президент Палестины Махмуд Аббас обратился к лидерам арабских стран с просьбой созвать экстренный саммит, чтобы "остановить израильскую агрессию против палестинского народа".