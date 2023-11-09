В Бангладеш проходят столкновения работников швейной отрасли с полицией

По сведениям портала New Age, есть жертвы

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 ноября. /ТАСС/. Массовые акции протеста работников швейной отрасли и столкновения с полицией проходят в Бангладеш на фоне кризиса из-за низких зарплат. Как сообщает портал New Age, есть жертвы.

Минимальная оплата труда в швейной индустрии в Бангладеш сейчас составляет $75 в месяц, профсоюзы добиваются ее повышения до $227. В начале текущей недели бангладешские власти утвердили повышение зарплат до $113, однако это решение не удовлетворило рабочих. Текущая забастовка уже привела к закрытию около 500 фабрик.

Самая сложная ситуация сложилась в Газипуре в центральной части страны и его окрестностях, где на улицы вышли несколько тысяч рабочих. В столкновениях с полицией там погибла женщина. Это уже третья жертва текущих протестов. Несколько человек получили серьезные ранения и были доставлены в больницы.

По данным издания Dhaka Tribune, пострадали также по меньшей мере восемь полицейских. В результате вспыхнувшего в одном из промышленных районов уличного боя внутрь одного из бронетранспортеров силовиков попала светошумовая граната.

Протестующие также блокируют дороги, атакуют фабрики, забрасывая их камнями. Полиция использует слезоточивый газ, звуковые гранаты и резиновые пули. Комиссар столичной полиции Газипура Махбуб Алам заявил, что "против рабочих не применялось смертоносное оружие". "Но иногда резиновые пули могут оказаться опасными при использовании на небольшом расстоянии", - сказал он.

Швейная индустрия представляет собой основу экономики Бангладеш. На нее приходится более 80% годового экспорта этой страны в размере $55 млрд. Тысячи швейных фабрик обеспечивают продукцией такие известные бренды, как Levi's, Zara, Gap, H&M. Импорт бангладешской продукции в РФ, представленный главным образом готовой одеждой (91,2%), в 2021 году увеличился на 41,3% и пересек отметку $1,26 млрд. Продукцию швейной промышленности в Россию поставляют более 600 бангладешских компаний.