ЦАХАЛ сообщил о захвате укрепленной позиции ХАМАС в Джебалии на севере Газы

Как отметили в пресс-службе Армии обороны Израиля, военнослужащие бригады "Нахаль" завершили операцию по захвату "Форпоста 17"

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о захвате укрепленной позиции ХАМАС "Форпост 17" в западной части Джебалии на севере сектора Газа.

"Военнослужащие бригады "Нахаль" завершили операцию по захвату "Форпоста 17" - укрепленной военной позиции террористической организации ХАМАС в западной Джебалии на севере сектора Газа. Солдаты завершили захват позиции после 10 часов боев, в ходе которых они ликвидировали террористов, захватили большое количество оружия, обнаружили шахты террористических туннелей, в том числе шахту, расположенную возле детского сада", - говорится в заявлении.

Солдаты "обнаружили и собрали важные оперативные материалы о планах противника" в "Форпосте 17", отметили в пресс-службе. "В ходе захвата позиции военнослужащие вели бои с террористами из террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" как на наземных, так и подземных подходах [к укрепленной позиции] в этом районе", - продолжили военные, добавив, что "за истекшие сутки самолеты ВВС атаковали сотни объектов террористов" в секторе Газа.