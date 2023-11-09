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обновлено 9 ноября, 06:40
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ сообщил о захвате укрепленной позиции ХАМАС в Джебалии на севере Газы

AP Photo/ Ohad Zwigenberg
© AP Photo/ Ohad Zwigenberg

Как отметили в пресс-службе Армии обороны Израиля, военнослужащие бригады "Нахаль" завершили операцию по захвату "Форпоста 17"

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о захвате укрепленной позиции ХАМАС "Форпост 17" в западной части Джебалии на севере сектора Газа.

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"Военнослужащие бригады "Нахаль" завершили операцию по захвату "Форпоста 17" - укрепленной военной позиции террористической организации ХАМАС в западной Джебалии на севере сектора Газа. Солдаты завершили захват позиции после 10 часов боев, в ходе которых они ликвидировали террористов, захватили большое количество оружия, обнаружили шахты террористических туннелей, в том числе шахту, расположенную возле детского сада", - говорится в заявлении.

Солдаты "обнаружили и собрали важные оперативные материалы о планах противника" в "Форпосте 17", отметили в пресс-службе. "В ходе захвата позиции военнослужащие вели бои с террористами из террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" как на наземных, так и подземных подходах [к укрепленной позиции] в этом районе", - продолжили военные, добавив, что "за истекшие сутки самолеты ВВС атаковали сотни объектов террористов" в секторе Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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