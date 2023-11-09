Иран заявил, что присутствие внешних игроков дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь МИД Насер Канани Чафи вновь отверг обвинения стран G7 в том, что Иран поддерживает палестинское радикальное движение ХАМАС и ливанское шиитское формирование "Хезболлах"

ДУБАЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Военное присутствие внешних игроков дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке и подрывает безопасность внутри региона. Такое мнение выразил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи в ответ на опубликованное днем ранее заявление глав дипведомств стран Группы семи (G7).

"Исторические данные и происходящие сейчас события наглядно демонстрируют, что военное присутствие в регионе внешних игроков являлось одним из наиболее важных факторов, дестабилизирующих ситуацию на Ближнем Востоке и создающих угрозу его безопасности", - приводит слова представителя иранского МИД Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

"В то же время внешняя политика Исламской Республики Иран всегда была нацелена на сохранение стабильной и безопасной обстановки на Ближнем Востоке. <...> С начала нынешнего кризиса в секторе Газа Иран постоянно прилагает усилия, чтобы остановить военные действия. Мы стремимся защитить беззащитных мирных жителей анклава от израильской агрессии", - подчеркнул Канани Чафи.

Он также вновь отверг обвинения стран G7 в том, что Иран поддерживает палестинское радикальное движение ХАМАС и ливанское шиитское формирование "Хезболлах", и назвал заявления на эту тему "ложными и нелепыми". Представитель иранского МИД также заявил, что "в Иране ожидали, что главы МИД стран G7 на своей встрече в Токио исполнят свои обязательства и осудят действия Израиля, которые противоречат принципам международного права и нарушают права человека в Газе". Однако, отметил он, этого так и не произошло.

Обвинение Ирана в поддержке ХАМАС

8 ноября страны G7 призвали власти Ирана воздержаться от поддержки движения ХАМАС и партии "Хезболлах". "Семерка" также призвала Тегеран использовать свое "влияние на эти группировки для деэскалации региональной напряженности".

Власти Израиля неоднократно обвиняли Иран в причастности к нападению ХАМАС на территорию еврейского государства 7 октября. Кроме того, газета The Wall Street Journal утверждала, что Иран помогал руководству ХАМАС спланировать атаку на Израиль, а также одобрил операцию на встрече в Бейруте 2 октября. Издание ссылалось на высокопоставленных представителей ХАМАС и "Хезболлах", информацию о причастности Ирана подтвердили также неназванные европейский чиновник и советник сирийского правительства.

Президент исламской республики Эбрахим Раиси отверг эти обвинения, отметив, что "силы сопротивления как в Палестине, так и во всем регионе независимы". Кроме того, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что ответственность за последствия эскалации палестино-израильского конфликта лежит на США и Израиле.