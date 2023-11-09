9 ноября, 07:51
Палестино-израильский конфликт

Кирби: паузы для освобождения заложников в Газе коснутся отдельных участков фронта

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома сообщил, что обсуждается вопрос введения "множества гуманитарных пауз" в различных целях

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Гуманитарные паузы, предназначенные для освобождения заложников, коснутся лишь отдельных участков фронта и будут "ограничены по времени". Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Говоря о паузах, важно помнить, что они будут временными, краткими по протяженности, и локальными. <...> Пауза не означает приостановку боевых действий на всех участках фронта. Паузы локализованы на конкретных участках, на конкретный период времени", - сказал он в эфире телеканала Fox News. Он добавил, что сейчас обсуждается вопрос введения "множества гуманитарных пауз" в различных целях - в том числе для освобождения заложников и организации поставок гуманитарной помощи. Кирби также не смог подтвердить информацию о "трехдневной паузе", о которой якобы ведут переговоры представители сторон конфликта.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что палестинское радикальное движение ХАМАС обсуждает возможное освобождение до 15 заложников в обмен на трехдневную гуманитарную паузу, которая позволит организовать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Израильский чиновник высокого ранга сообщил газете Politico, что власти Израиля готовы объявлять паузы в боевых действиях, если ХАМАС освободит значительное число заложников. 6 ноября на онлайн-брифинге Джон Кирби, затронув тему возможной приостановки военных операций в секторе Газа в гуманитарных целях, признал, что никакой конкретики на этот счет до сих пор нет. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликт
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