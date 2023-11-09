МИД КНР призвал граждан Китая воздержаться от поездок в северную часть Мьянмы

Ведомство также призвало китайцев, которые находятся в зоне конфликта, внимательно следить за развитием ситуации, и при возможности как можно скорее переехать в безопасные районы или вернутся в Китай

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Китая призывает граждан КНР не ездить в северную часть Мьянмы, где в последнее время обострился конфликт между правительственными войсками и Армией независимости Качина.

"Министерство иностранных дел КНР, посольство и консульство Китая в Мьянме напоминает гражданам КНР о необходимости воздержаться от поездок в северную часть Мьянмы", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте МИД КНР.

Внешнеполитическое ведомство также призвало китайцев, которые находятся в зоне конфликта, внимательно следить за развитием ситуации, и при возможности как можно скорее переехать в безопасные районы или вернутся домой в Китай.

5 ноября издание Asia Times сообщило, что один гражданин Китая погиб и еще несколько получили ранения после того, как снаряд, выпущенный военными Мьянмы, попал на территорию КНР. Военные Мьянмы планировали нанести удар по городу Лайза в штате Качин. Этот регион контролируется Армией независимости Качина - этнической вооруженной группировкой, которая борется с мьянманскими властями.

1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия Мьянмы является ее основным гарантом, военные сместили гражданское правительство. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. После прихода военных к власти в стране разгорелся гражданский конфликт, в том числе с участием вооруженных этнических групп. По данным правозащитников, с 1 февраля 2021 года в Мьянме погибли более 6 тыс. человек, около 24 тыс. были задержаны, из них 19 тыс. все еще лишены свободы.