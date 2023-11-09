Южная Корея и США намерены убедить Китай помешать "торговле оружием" РФ и КНДР

Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин сообщил, что Китаю "может нравиться сближение России и КНДР, их сотрудничество в военной сфере, торговля оружием"

СЕУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Южная Корея и США будут прилагать усилия, чтобы убедить Китай помешать "торговле оружием", которую якобы ведут КНДР и Россия. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Сеуле.

"Южная Корея и США вместе будут прилагать усилия, чтобы убедить [Китай] сыграть роль в том, чтобы подобные опасные сделки не происходили", - сказал Пак Чин. По словам южнокорейского министра, он не думает, что Китаю "может нравиться сближение России и КНДР, их сотрудничество в военной сфере, торговля оружием", которая якобы имеет место.

"Не думаю, что это будет способствовать национальным интересам Китая, если в Северо-Восточной Азии из-за военного сотрудничества России и Севера, торговли оружием, вырастет напряженность", - высказал свое мнение Пак Чин.

Это первый визит Блинкена в Южную Корею при президенте Юн Сок Ёле, инаугурация которого состоялась в мае 2022 года. В предыдущий раз госсекретарь был на юге Корейского полуострова в марте 2021 года. Блинкен прибыл в Южную Корею 8 ноября после встречи глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи в Токио.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о якобы поставках оружия в РФ из КНДР. По его словам, "много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенны, там нет никакой конкретики".