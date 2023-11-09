Лидер французской партии призвал власти страны уступить место в ЕС Украине

Флориан Филиппо назвал "монументальной глупостью" интегрировать в Евросоюз страну, в которой идет война и которую все международные организации считают одной из самых коррумпированных в мире

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о присоединении к сообществу "монументальной глупостью" и призвал Францию уступить бывшей советской республике свое место в составе Евросоюза.

"Переговоры официально начинаются! Давайте освободим наше место [в ЕС] для Украины и быстро уйдем! Потому что это решение - монументальная глупость: интегрировать страну, в которой идет война, страну, которую все международные организации считают одной из самых коррумпированных в мире, страну, <...> которая будет заниматься огромным социальным, сельскохозяйственным и другими видами демпинга...", - заявил Филиппо на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Политик напомнил, что Франция остается донором европейского бюджета, а вступление Украины в состав сообщества потребует от Парижа "еще более масштабных финансовых отчислений каждый год". "Пусть ЕС разбирается с Украиной, но давайте уйдем!" - призвал Филиппо.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что ее ведомство порекомендовало Совету ЕС начать переговоры с Украиной о приеме в сообщество. По ее словам, при идеальном развитии событий переговоры о приеме Украины могут начаться в конце марта 2024 года, но сроки их завершения предсказать невозможно, это "процесс, основанный на заслугах".