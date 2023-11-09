Израильский министр назвал ошибкой слова о выборах спустя 90 дней после операции в Газе

Йоав Бен-Цур отметил, что заблуждался в своих рассуждениях, поскольку "на войне не говорят о политике"

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Министр труда Израиля Йоав Бен-Цур назвал ошибочным свое высказывание о том, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху будет вынужден пойти на проведение досрочных выборов в Кнессет (парламент) через 90 дней после завершения военных действий против движения ХАМАС в секторе Газа.

В интервью газете Maariv он заявил, что "по окончании войны Нетаньяху будет вынужден пойти на выборы в течение 90 дней и это будет еще до начала расследования [причин недостаточной готовности к отражению атаки боевиков ХАМАС 7 октября]".

"Инициатором [проведения досрочных] выборов будет сам премьер-министр. Так больше продолжаться не может. Общественность скажет свое слово, и тогда мы посмотрим, получит ли Нетаньяху мандат [на формирование кабмина по итогам голосования]", - цитирует издание заявление Бен-Цура.

Maariv отмечает, что входящая в правящую коалицию под руководством Нетаньяху ультрарелигиозная партия ШАС, представителем которой является Бен-Цур отвергла его высказывания, назвав их "личной инициативой" министра. Сам глава Минтруда после этого заявил газете, что его заявления "были вырваны из контекста".

"В ответ на очередной вопрос [со стороны Maariv] об ответственности премьер-министра Нетаньяху я хотел лишь сказать, что сейчас не время заниматься этим. В любом случае мои высказывания совершенно не отражают позицию ШАС, которая <…> излагается только председателем партии - пояснил свои заявления Бен-Цур - На войне не говорят о политике, и я ошибся в своем суждении".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом сотен заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе и наносит ответные удары по целям радикалов в анклаве, а также по отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.