МИД Китая усомнился в эффективности заявления G7 по ближневосточному конфликту

Как отметил официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь, в документе "не упоминаются прекращение огня и боевых действий, возобновление мирных переговоров и выполнение резолюции чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН"

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство КНР усомнилось в пользе заявления стран Группы семи (G7) по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь на брифинге.

"В заявлении по итогам встречи министров иностранных дел стран G7 уделено много внимания разговорам по ситуации между Палестиной и Израилем, но в нем не упоминаются прекращение огня и боевых действий, возобновление мирных переговоров и выполнение резолюции чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - указал официальный представитель МИД КНР, задавшись вопросом, "насколько эффективным может быть заявление для облегчения ситуации и восстановления мира".

По ближневосточному вопросу Китай выступает за прекращение огня и начало мирных переговоров, а также создание независимого палестинского государства с полным суверенитетом в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

8 ноября в Токио состоялась встреча глав дипведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. По ее итогам представители G7 смогли согласовать единый документ по ситуации на Ближнем Востоке. Глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что G7 считает принцип "два государства для двух народов" единственно возможной основой для урегулирования палестино-израильского конфликта. Также Группа семи осуждает "террористические атаки ХАМАС на Израиль, требует освобождения всех заложников и выступает за гуманитарную паузу в боевых действиях".

Помимо этого страны G7 призвали власти Ирана воздержаться от поддержки палестинского радикального движения ХАМАС и ливанской партии "Хезболлах", а также заявили о проработке вопроса о введении санкций против ХАМАС.