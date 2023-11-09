Мишель: Израиль должен соблюдать международное право, чтобы не оказаться в изоляции

По словам главы Евросовета, "тотальная оккупация Газы не соответствует международному праву"

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Израиль может оказаться в изоляции от мирового сообщества, если продолжит нарушать международное право. Об этом в эфире телеканала France 2 заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Если Израиль не хочет оказаться в изоляции от мирового сообщества, ему необходимо внимательно относиться к соблюдению международного права", - отметил он.

По его словам, "тотальная оккупация Газы не соответствует международному праву".

Мишель также предложил провести конференцию с участием мировых лидеров для обсуждения вопроса создания палестинского государства. "Необходимо в ближайшие недели организовать международную конференцию", - заявил глава Евросовета.

Как считает Мишель, "ЕС должен сыграть ведущую роль в этом вопросе и содействовать претворению в жизнь принципа двух государств, предложив оперативный план для его реализации".