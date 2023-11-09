9 ноября, 08:34,
обновлено 9 ноября, 08:49

Армения ожидает новую встречу с представителями Азербайджана по соглашению о мире

Замглавы МИД республики Ваан Костанян сообщил, что пока нет договоренности о конкретной встрече

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Армянские власти ожидают договоренности о новой встрече с азербайджанской стороной для продолжения обсуждения соглашения о мире. Об этом на брифинге заявил замглавы МИД республики Ваан Костанян.

"На данный момент нет договоренности о какой-либо конкретной встрече. Встреча на уровне лидеров в последнее время не состоялась, но мы продолжаем работу. Посредники проводят некоторую работу по проведению новой встречи. Вы знаете, что американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Луи Боно вчера находился в Ереване, мы находимся в постоянном контакте с другими посредниками. Ждeм, когда состоится новая встреча. На данный момент мне будет сложно сказать об уровне, месте и посреднике", - отметил он. 

Теги:
АзербайджанАрмения
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