Токаев заявил, что официальный визит Путина в Казахстан имеет историческое значение

По словам президента Казахстана, его страна и РФ сохранили и преумножили главное богатство - братские чувства и добрососедские отношения между двумя народами

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента РФ имеет историческое значение.

"В целом ваш визит имеет очень большое политическое, а можно сказать, и историческое значение. Всем известно, что Казахстан и Россия - это союзники, стратегические партнеры. Нас объединяют крепкие узы дружбы, общая история и тесные духовные связи", - сказал Токаев, обращаясь к Путину.

Он отметил, что Казахстан и РФ сохранили и преумножили главное богатство - братские чувства и добрососедские отношения между двумя народами. "С удовлетворением отмечаю, что сегодня наше взаимодействие является успешным", - заявил президент Казахстана.