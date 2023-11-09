До 35 км выросла очередь грузовиков на польско-украинской границе

У трех КПП находятся свыше 1 тыс. грузовых машин

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Протяженность очереди грузовиков на польско-украинской границе в районе автомобильного КПП "Медыка" достигла 35 км. Об этом сообщает радиостанция RMF 24.

По ее информации, в очереди стоят около 1 тыс. грузовиков, время ожидания составляет порядка 65 часов.

У КПП "Гребенное", где скопилось почти 900 фур, время ожидания составляет 137 часов. В среду водителям приходилось ждать 90 часов. По данным радиостанции, очередь настолько велика, что машины уже не помещаются на трассе и занимают улицы ближайшего к границе города Пшемысль.

Три КПП на польско-украинской границе заблокированы польскими грузоперевозчиками с понедельника. Организаторы блокады пропускают в каждую сторону по три машины в час. Исключения делаются для бензовозов, медтранспорта, машин, перевозящих животных и быстро портящиеся продукты, а также для военных.

Польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, в частности восстановить прежний порядок обязательного лицензирования для украинского коммерческого грузового транспорта, а также аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года.