В Сеуле следят за возможными связями КНДР и ХАМАС

В случае существования подобных связей Пхеньян должен подвергнуться осуждению международной общественности, заявил южнокорейский министр иностранных дел Пак Чин

СЕУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея внимательно следит за тем, используют ли боевики радикального палестинского движения ХАМАС оружие производства КНДР или тактику ее вооруженных сил. Об этом заявил южнокорейский министр иностранных дел Пак Чин по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Сеуле.

"Мы внимательно следим за тем, нет ли связи между Северной Кореей и оружием, которое использует ХАМАС, а также стратегией и тактикой, доктриной", - сказал Пак Чин. По его словам, в случае существования подобных связей Пхеньян должен подвергнуться осуждению международной общественности.

В середине октября американское радио Radio Free Asia со ссылкой на видео выступила с утверждением, что боевики ХАМАС могли использовать гранатометы F-7 производства КНДР. 1 ноября ее постоянный представитель при ООН Ким Сон заявил, что это слухи, распространяемые подконтрольными властям США СМИ в рамках кампании по дискредитации Пхеньяна.

Помимо этого, говоря о столкновениях ХАМАС и Израиля, южнокорейский министр заявил, что Сеул поддерживает временное прекращение боевых действий в гуманитарных целях. Он осудил неизбирательные нападения боевиков ХАМАС на Израиль и выразил обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданского населения из-за боестолкновений. Пак Чин отметил, что необходимо соблюдать гуманитарное право и вернуть заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство расширяет масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа.