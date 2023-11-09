ЮАР направила армию на борьбу с незаконной добычей природных ресурсов

В операции будут задействованы 3,3 тыс. военнослужащих

ПРЕТОРИЯ, 9 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы ЮАР будут совместно с полицией проводить до 28 апреля 2024 года операции по борьбе с нелегальной добычей полезных ископаемых в стране. Об этом сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"Армейские подразделения совместно с полицией проводят и расширяют во всех провинциях ЮАР операции по противодействию преступным группировкам, которые занимаются незаконной добычей природных ресурсов, - заявил он. - Эти действия проходят с 28 октября по 28 апреля".

Запрос о финансировании этой армейской операции поступил в национальный парламент от президента ЮАР Сирила Рамапосы. Как в нем уточняется, 3,3 тыс. военнослужащих будут задействованы в операции.

Добыча на территории ЮАР преступными группировками ценных природных ископаемых, включая золото и алмазы, стала угрожать нормальной работе горнодобывающего сектора страны, сообщила местная радиостанция SABC. Эти незаконные действия ведут к росту напряженности в многочисленных поселках и общинах ЮАР.