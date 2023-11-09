9 ноября, 10:04

ЮАР направила армию на борьбу с незаконной добычей природных ресурсов

В операции будут задействованы 3,3 тыс. военнослужащих

ПРЕТОРИЯ, 9 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы ЮАР будут совместно с полицией проводить до 28 апреля 2024 года операции по борьбе с нелегальной добычей полезных ископаемых в стране. Об этом сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"Армейские подразделения совместно с полицией проводят и расширяют во всех провинциях ЮАР операции по противодействию преступным группировкам, которые занимаются незаконной добычей природных ресурсов, - заявил он. - Эти действия проходят с 28 октября по 28 апреля".

Запрос о финансировании этой армейской операции поступил в национальный парламент от президента ЮАР Сирила Рамапосы. Как в нем уточняется, 3,3 тыс. военнослужащих будут задействованы в операции.

Добыча на территории ЮАР преступными группировками ценных природных ископаемых, включая золото и алмазы, стала угрожать нормальной работе горнодобывающего сектора страны, сообщила местная радиостанция SABC. Эти незаконные действия ведут к росту напряженности в многочисленных поселках и общинах ЮАР. 

Теги:
ЮАР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация