9 ноября, 10:07

В Литве задержали перевозившего нелегальных мигрантов из Латвии в Польшу украинца

За успешную перевозку он получил бы €1 тыс.

ВИЛЬНЮС, 9 ноября. /ТАСС/. Гражданин Украины задержан литовскими пограничниками при попытке перевезти из Латвии через территорию Литвы в Польшу группу нелегальных мигрантов из Бангладеш. Об этом сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.

"В остановленном для проверки в Калварийском районе рядом с автомагистралью в направлении польского города Сувалки грузовом микроавтобусе была обнаружена группа из 17 нелегальных мигрантов", - говорится в сообщении.

За рулем машины с латвийскими номерами находился 41-летний гражданин Украины. По его словам, за успешную перевозку мигрантов он получил бы €1 тыс. Документов у нелегалов при себе не было, они представились пограничникам как граждане Бангладеш.

В 2023 году погранслужба Литвы задержала 143 перевозчика нелегалов. Больше всего среди них было граждан Латвии - 39 человек. 

Теги:
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