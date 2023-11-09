9 ноября, 10:28

Подарившего гранаты помощнику Залужного офицера обвиняют в незаконном обороте оружия

По данным следствия, офицер приобрел гранаты, которые затем вручил Геннадию Частякову, без необходимого для этих случаев разрешения

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госбюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в незаконном обороте оружия офицеру, который подарил гранаты помощнику главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадию Частякову, погибшему в результате взрыва одной из них. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"ГБР предъявило обвинение офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ, подарившему гранаты Геннадию Частякову <...>, в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, офицер приобрел гранаты, которые затем вручил Частякову, без необходимого для этих случаев разрешения. Шесть из них он положил в подарочную упаковку, а еще две оставил храниться в своем кабинете. ГБР квалифицировало это как "сбыт взрывных устройств". При этом ранее в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона, при процессуальном руководстве которой ведется следствие, сообщили, что, помимо статьи о незаконном обращении оружия, дело заведено также по статье об умышленном убийстве.

Накануне в ГБР заявили, что считают основной версией несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством. Однако следователи также рассматривают версии убийства на почве неприязненных отношений с сослуживцами, попытки покушения на другого офицера из аппарата Залужного и традиционный "российский след", сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 6 ноября Частяков отпраздновал день рождения и вернулся домой с подарками от коллег. Среди подарков был ящик, в котором находились шесть гранат западного образца. Одну из них взял в руки сын офицера. Забирая у ребенка боеприпас, он выдернул кольцо, спровоцировав взрыв. Частяков погиб на месте.

Коллега, преподнесший подарок, был установлен и допрошен. Пресс-секретарь МВД Марьяна Рева заявила, что Частяков был предупрежден о том, что гранаты в подарке боевые. По ее словам, вероятно, погибший воспринял эту информацию как шутку. Между тем Залужный, который изначально придерживался версии о взрывном устройстве, спрятанном в одном из подарков, никак не комментировал ход следствия. При этом некоторые украинские публичные деятели встретили с недоверием версию о неосторожном обращении с боеприпасом. 

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