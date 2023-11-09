Токаев заявил, что увидел на небе "добрый знак" при прилете Путина в Астану

Речь идет о полумесяце в сопровождении звезд

АСТАНА, 9 ноября. /Корр. ТАСС /. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о "добром знаке" - полумесяце в сопровождении звезд, - который он увидел, когда в Астану прилетел президент РФ.

"Сегодня, когда вы рано утром прилетели в Астану, на небе вышел полумесяц в сопровождении очень ярких звезд. Это редкое явление. Я обратил внимание всех присутствующих на встрече в аэропорту, и я полагаю, что это очень хороший, добрый знак", - сказал Токаев, обращаясь к российскому президенту.

На встрече казахстанский лидер также заявил, что визит президента РФ имеет "очень большое политическое, а можно сказать, и историческое значение". Он подчеркнул, что две страны являются союзниками и стратегическими партнерами.