9 ноября, 10:33
Визит Путина в Казахстан

Токаев заявил, что увидел на небе "добрый знак" при прилете Путина в Астану

Речь идет о полумесяце в сопровождении звезд

АСТАНА, 9 ноября. /Корр. ТАСС /. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о "добром знаке" - полумесяце в сопровождении звезд, - который он увидел, когда в Астану прилетел президент РФ.

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"Сегодня, когда вы рано утром прилетели в Астану, на небе вышел полумесяц в сопровождении очень ярких звезд. Это редкое явление. Я обратил внимание всех присутствующих на встрече в аэропорту, и я полагаю, что это очень хороший, добрый знак", - сказал Токаев, обращаясь к российскому президенту.

На встрече казахстанский лидер также заявил, что визит президента РФ имеет "очень большое политическое, а можно сказать, и историческое значение". Он подчеркнул, что две страны являются союзниками и стратегическими партнерами. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт КемелулыВизит Путина в Казахстан
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