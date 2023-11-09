МИД Египта заявил, что действия Израиля в секторе Газа выходят за рамки самообороны

По словам министра иностранных дел Самеха Шукри, Каир "в период резкой эскалации напряженности вокруг палестинского анклава стремился противодействовать и остановить одностороннюю политику в отношении Газы"

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Действия израильских сил на территории сектора Газа выходят за рамки самообороны. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри в ходе выступления на проходящей в столице Франции конференции по гуманитарной ситуации в палестинском анклаве.

"То, что творит Израиль [в Газе], выходит за рамки концепции самообороны", - указал министр. По его словам, Каир "в период резкой эскалации напряженности вокруг палестинского анклава стремился противодействовать и остановить одностороннюю политику [в отношении Газы]".

Шукри выступил с осуждением "любых шагов по созданию и навязыванию новой реальности в Газе". Глава египетского МИД потребовал "немедленного и устойчивого прекращения огня в секторе" и подтвердил позицию Каира, которая сводится к тому, что урегулирование палестино-израильского конфликта "должно основываться на идее создания двух независимых государств".