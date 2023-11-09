Замгенсека ООН призвал увеличить в пять раз объемы помощи Газе

Мартин Гриффитс также отметил необходимость открытия дополнительных КПП на границе анклава

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс призвал увеличить до 500 в день число грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа, а также открыть дополнительные контрольно-пропускные пункты на границе анклава. Об этом он заявил в Париже на конференции по гуманитарной ситуации в секторе Газа.

"Всего 100 грузовиков [ежедневно проезжают в сектор Газа], а нужно в пять раз больше <...>. Люди должны знать, что грузовики приедут завтра и с необходимыми грузами", - подчеркнул Гриффитс. Он отметил роль КПП "Рафах" на границе с Египтом в транспортировке грузов в сектор Газа, добавив, что "нужно больше одного КПП" для доставки гуманитарной помощи.

"Нужно предоставить [ООН] доступ в [сектор] Газа для транспортировки необходимых грузов и гуманитарной помощи, включая топливо. Мы все еще ждем соглашения по топливу, которое позволит ввезти его в Газу безопасно и без помех", - добавил замгенсека ООН.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что число грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь через КПП "Рафах" в сектор Газа, составило 526. Газета The New York Times 29 октября со ссылкой на представителя правительства США высокого ранга сообщила, что Израиль взял на себя обязательство пропускать через КПП "Рафах" по 100 грузовиков с гуманитарной помощью в день.