9 ноября, 11:40
Палестино-израильский конфликт

В ООН заявили о 5 тыс. своих сотрудников для помощи палестинским беженцам в Газе

Почти 100 сотрудников БАПОР погибли в регионе с начала эскалации, отметил глава организации Филипп Лаззарини

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 5 тыс. сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) продолжают работать в секторе Газа. Об этом сообщил глава организации Филипп Лаззарини.

"5 тыс. сотрудников продолжают работать в клиниках, распределять хлеб и воду и предоставлять социальную поддержку в убежищах", - заявил он на конференции в Париже, посвященной гуманитарной ситуации в секторе Газа. "99 моих коллег были убиты в Газе. Это наибольшее число гуманитарных сотрудников ООН, убитых в ходе одного конфликта за такое короткое время", - добавил Лаззарини.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство расширяет масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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