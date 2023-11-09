9 ноября, 11:37

Европарламент лишил четырех польских депутатов иммунитета по обвинению в расизме

Они представляют партию "Право и справедливость"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Европарламент лишил депутатского иммунитета группу из четырех польских депутатов, представляющих правящую в Польше партию "Право и справедливость" (ПиС). Об этом сообщает агентство PAP.

Причиной стало обвинение поляков в призывах к "расовой ненависти", выдвинутое против них в 2021 году скрывающимся в Норвегии от польского правосудия левым активистом Рафалом Гавлом. В своем иске тот указал, что четверо польских политиков еще в 2018 году распространяли в интернете рекламный ролик ПиС, предупреждавший граждан Польши об опасности неконтролируемой миграции.

После того, как варшавский суд по иску Гавла направил в ЕП требование о лишении этих парламентариев депутатского иммунитета, юридическая комиссия ЕП рекомендовала отказать в удовлетворении иска, так он "политически мотивирован". Несмотря на это, ЕП пошел навстречу польскому суду и лишил иммунитета всех четырех польских депутатов.

Польское правосудие обвиняет Гавла в финансовых махинациях.

Выборы в ЕП прошли в 2019 году. От Польши было избрано 52 депутата. 

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