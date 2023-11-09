Шольц заявил, что ФРГ не потерпит антисемитизма где бы то ни было

Канцлер ФРГ призвал жителей Германии активно выступать против дискриминации евреев

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в 85-ю годовщину Хрустальной ночи - еврейских погромов в нацистской Германии - заявил, что ФРГ не потерпит любую форму проявления антисемитизма где бы то ни было. Об этом он сообщил, выступая в одной из синагог Берлина.

"Любая форма антисемитизма отравляет наше общество. Точно так же, как исламистские демонстрации и митинги сейчас. Мы не терпим антисемитизма. Нигде", - сказал Шольц. При этом он призвал жителей Германии активно выступать против дискриминации евреев.

Остракизм, как подчеркнул канцлер, особенно затрагивал евреев на протяжении веков, и, несмотря на разрушение цивилизации, вызванное Холокостом, он продолжает оказывать влияние и в настоящее время. "Это позор. Меня это глубоко возмущает и огорчает", - констатировал он, напомнив о попытке поджога синагоги в Берлине через несколько дней после нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль. Он указал, что не имеет значения, является ли антисемитизм политически или религиозно мотивированным, исходит ли он от левых или правых сил, "вырос ли он здесь или занесен в страну извне".

Мигранты, которые будут замечены в проявлении антисемитизма, как отметил глава правительства ФРГ, могут быть высланы из страны. По его словам, все сводится к последовательности. "И именно поэтому каждый должен знать: антисемитизм, любой, кто этим занимается, также рискует потерять статус резидента", - пояснил Шольц.

В то же время канцлер указал, что защита еврейских учреждений является одновременно государственной задачей и гражданским долгом, но одного этого недостаточно. "Если евреям в Германии придется жить за все более мощными защитными щитами, то это невыносимо", - сказал он. Шольц вновь пообещал, что полиция и судебная система будут принимать последовательные меры против любой формы антисемитизма. Он еще раз заверил Израиль в солидарности Германии в борьбе с ХАМАС.

В 85-ю годовщину Хрустальной ночи полиция Берлина усилила меры по защите еврейских учреждений. Правопорядок обеспечивают около 1,4 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Мероприятия в синагоге в центре столицы ФРГ также прошли при усиленных мерах безопасности.

О Хрустальной ночи

Хрустальная ночь (ночь на 10 ноября 1938 года) считается началом систематического уничтожения еврейского населения Германии. Тогда нацисты разрушили большую часть существовавших синагог, были разграблены тысячи еврейских учреждений и магазинов. Наутро после погромов улицы германских городов были усыпаны осколками разбитых витрин и окон, поэтому события получили такое название.