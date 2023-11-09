9 ноября, 12:38
Военная операция на Украине

Половина расходов бюджета Украины в 2024 году пойдет на военные нужды

Премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что "будет еще больше оружия и техники, больше дронов, боеприпасов, ракет"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Половина расходов бюджета Украины в 2024 году пойдет на военные нужды и безопасность. Об этом сообщил в Telegram-канале премьер страны Денис Шмыгаль.

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"Практически 50% наших расходов - на оборону и безопасность Украины", - написал он. Шмыгаль также заявил, что "будет еще больше оружия и техники, больше дронов, боеприпасов, ракет". По его словам, вдвое будут увеличены расходы на поддержку военных ветеранов.

Верховная рада приняла в четверг государственный бюджет Украины на 2024 год. Согласно документу, доходы бюджета ожидаются на уровне 1,76 трлн гривен ($49 млрд), расходы - на уровне 3,35 трлн гривен ($92,9 млрд). На военные нужды в 2024 году на Украине планируется направить 1,69 трлн гривен ($46,9 млрд). Как отметила депутат парламента Ирина Геращенко (партия экс-президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность"), финансирование Минобороны в бюджете на 2024 год уменьшается на 6%.

Дефицит бюджета предусмотрен в объеме 1,57 трлн гривен ($43,5 млрд). Согласно документу, внешние заимствования Украины должны составить $41 млрд. В окончательном варианте бюджета прогноз по реальному росту ВВП был снижен до 4,6%, по сравнению с показателем в 5%, который был включен в вариант бюджета, принятый в первом чтении. В бюджет был заложен прогноз инфляции на уровне 9,7% (по сравнению с прогнозом на уровне 10,8% в первом чтении). 

Теги:
УкраинаШмыгаль, Денис АнатольевичВоенная операция на Украине
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