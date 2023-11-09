Шольц: ФРГ реагирует на новые вызовы долгосрочным размещением бригады Бундесвера в Литве

Как заявил канцлер Германии, происходящее на Украине изменило ситуацию с безопасностью

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ реагирует на изменение ситуации с безопасностью "долгосрочным размещением бригады" Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в Литве. Об этом он сообщил журналистам на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине.

Шольц отметил, что происходящее на Украине изменило ситуацию с безопасностью. "Постоянный ответ на этот новый вызов заключается в укреплении наших общих возможностей обороны и сдерживания", - сказал Шольц. "Я благодарен Бундесверу за столь быстрое решение этих задач. Это также означает выход за рамки привычного, например долгосрочное размещение бригады [Бундесвера] в Литве или более крупных воинских соединений, которые в будущем будут находиться в состоянии повышенной готовности", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

В то же время Шольц заметил, что Бундесвер нуждается в финансировании. Он заверил, что Германия в ближайшие годы, как было объявлено ранее, выполнит цель НАТО, которая предусматривает расходы на оборону в размере 2% ВВП.

8 ноября глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил журналистам, что бригада Бундесвера, которую намечено перебросить в Литву, будет насчитывать около 4 тыс. военнослужащих. По его словам, большую часть подразделений планируется перебросить в Литву в 2026 году. Кроме того, вместе с размещенным в Литве сводным батальоном НАТО передового базирования, командование которым взяла на себя Германия, число находящихся в балтийской республике военных Бундесвера превысит 5 тыс.

Согласно плану, штаб бригады для подготовки ее дислокации будет размещен в Литве в 2024 году. Созданная Вильнюсом и Берлином рабочая группа в декабре текущего года наметила подписание совместного детального плана по дислокации бригады.