9 ноября, 14:02
Палестино-израильский конфликт

В Эйлате прозвучал взрыв, несколько улиц в городе перекрыты

В городе перекрыли несколько улиц

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Звуки взрыва были слышны в городе Эйлат на красноморском побережье Израиля. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

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По ее информации, к месту происшествия стянули подразделения полиции и саперов, несколько улиц в городе перекрыты. Местных жителей попросили не приближаться к месту инцидента.

Согласно первоначальным сообщениям, речь может идти о падении израильского беспилотника на одно из зданий, утверждает The Jerusalem Post. Этим зданием могла оказаться одна из местных школ, указывает издание. О воздушной тревоге в этом регионе в течение дня не сообщалось.

В свою очередь служба скорой медицинской помощи "Красный щит Давида" сообщила, что получила сигнал о "взрыве во дворе здания" в Эйлате, медики выехали на место происшествия. По их данным, семь человек пострадали: все они в состоянии шока. Телесных повреждений ни у кого нет. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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