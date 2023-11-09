Президент Чехии прогнозирует "зачатки переговоров" по перемирию на Украине в 2024 году

Украинцы сами должны решать, когда начинать переговоры, но "сейчас время работает на Россию", утверждает Петр Павел

ПРАГА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел прогнозирует, что в 2024 году могут появиться "зачатки переговоров" по урегулированию военного конфликта на Украине. Слова главы государства привел новостной портал novinky.cz.

"В предстоящем году, возможно, появятся какие-то зачатки переговоров [по урегулированию военного конфликта на Украине], так как развитие событий не дает оснований полагать, что украинская сторона получит военное превосходство, - сказал Павел. - Сейчас время работает на Россию, имеющую более мощную мобилизационную базу людских ресурсов. Выиграв время, РФ сможет также дополнить и запасы материальных средств, которых ей давно не хватало".

Положительным моментом для Киева остается однозначная поддержка Запада, хотя для Украины сложившаяся "ситуация не является однозначно позитивной". Украинцы должны самостоятельно решать, по словам Павела, когда и на каких условиях начинать переговоры об урегулировании военного конфликта в их стране.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist 2 ноября, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать украинское государство.