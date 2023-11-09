9 ноября, 14:00

В Одесской области мужчина в военной форме бросил гранату в грузовик

В результате инцидента есть пострадавший

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Мужчина в военной форме бросил гранату в грузовик в Одесской области, в результате инцидента есть пострадавший. Об этом сообщило региональное отделение Национальной полиции Украины.

Уточняется, что мужчина взорвал гранату после попытки ограбить водителя грузовика и его пассажира. "Предварительно, правоохранители установили, что водитель грузового автомобиля подобрал на трассе мужчину в военной форме. Автостопщик попросил подвезти его, а по дороге начал требовать у водителя и его пассажира деньги, достал гранату и выдернул чеку, после чего произошел взрыв. В результате происшествия телесные повреждения получил пассажир водителя", - говорится в сообщении на сайте отделения полиции.

После взрыва злоумышленник скрылся с места преступления, для его задержания вводился план "Сирена". В итоге правоохранителям удалось его задержать, в настоящее время с ним работают следователи. 

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