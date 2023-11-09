WSJ: Киев не может привлечь новых союзников из-за ситуации в Газе

Как отмечает издание, палестино-израильский конфликт вызвал новые разногласия между США, западными странами и некоторыми ведущими арабскими странами

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Конфликт на Ближнем Востоке смещает внимание мировой общественности с Украины, что негативно влияет на стремления Киева провести еще одну встречу по урегулированию конфликта и привлечь новых союзников. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов.

По их словам, все усилия Украины провести встречу, направленную на привлечение нейтральных стран на свою сторону и консолидацию международной поддержки, "затухают из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке". Киевские власти планировали провести такую встречу до конца этого года, но сейчас, как указывают дипломаты, это маловероятно.

Как отмечает издание, палестино-израильский конфликт вызвал новые разногласия между США, западными странами и некоторыми ведущими арабскими странами, что также отразилось на надеждах Киева привлечь их к обсуждению мира на Украине.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский также подтвердил, что конфликт на Ближнем Востоке "забирает фокус внимания с Украины". По данным агентства Bloomberg, участники встречи по урегулированию украинского конфликта, проходившей на Мальте 28-29 октября, часто переключали внимание на кризис на Ближнем Востоке. Как отмечает агентство, переговоры о ситуации на Украине и мирном плане "перемежались дискуссиями о гуманитарном кризисе в секторе Газа".

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что мероприятие на Мальте контрпродуктивно и не имеет перспектив. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.