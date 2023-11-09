Венгрия готова предложить Украине привилегированное партнерство вместо членства в ЕС

Киев пока не выполнил условия для начала переговоров о вступлении, пояснил руководитель канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш

БУДАПЕШТ, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство Венгрии считает, что Евросоюз мог бы предложить Украине своего рода статус привилегированного партнера, но не члена сообщества. Об этом заявил на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, комментируя рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС.

"Безусловно, стоит предложить Украине какие-то [особые] отношения, какое-то привилегированное партнерство, но начинать с ней переговоры [о вступлении] нет никакой возможности", - сказал Гуйяш, выступление которого на брифинге транслировал телеканал М1.

Он отметил, что Венгрия солидарна с Украиной и оказывает ей финансовую и гуманитарную поддержку, но "это не меняет того факта, что она не выполнила условия для начала переговоров" о вступлении в ЕС.